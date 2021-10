' Ndrangheta e traffico di rifiuti da Gioia Tauro al Nord Italia | i Piromalli gestivano la filiera | 29 arresti

Advertising

fanpage : Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti ed altri… - LaStampa : ‘Ndrangheta, arrestato l’avvocato ed ex parlamentare Pittelli per traffico illecito di rifiuti - TgrRai : #Ndrangheta, traffico di rifiuti: 29 misure cautelari e sequestro di cinque aziende tra #Calabria ed #EmiliaRomagna… - C_Randieri : Agenzia_Ansa ''Ndrangheta: traffico di rifiuti, arresti e sequestri. Operazione dei Carabinieri Forestali coordinat… - CatelliRossella : 'Ndrangheta: traffico di rifiuti, arresti e sequestri - Calabria - -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta traffico

"MALAPIGNA" 'di rifiuti da Gioia Tauro al Nord Italia, i Piromalli gestivano la filiera: 29 arresti Con l'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Bellini, sono finiti ...OPERAZIONE "MALAPIGNA" 'di rifiuti, arrestato l'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli Con l'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Bellini, sono finiti in ...C’è anche l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, tra gli arrestati dell’inchiesta “Mala pigna” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, che ha f ...Ventinove misure cautelari personali, diverse delle quali rivolte ad esponenti apicali della ‘ndrangheta, e il sequestro di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna sono sta ...