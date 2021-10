Nastro Rosa, farmacisti in campo con la Lilt per la prevenzione senologica (Di martedì 19 ottobre 2021) “Ci saranno anche le 113 farmacie partenopee ad affiancare le strutture delle Lilt di Napoli guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico nell’attivita’ di prevenzione senologica della Campagna Nastro Rosa 2021 prevista a partire dal mese di ottobre”. L’annuncio in una nota: “L’iniziativa, che nel capoluogo campano vede protagoniste la Federfarma Napoli e l’Ordine dei farmacisti di Napoli guidati rispettivamente da Riccardo Maria Iorio e Vincenzo Santagada, rientra nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di Intesa con la Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani (Fofi) sottoscritto a Roma dal presidente della Fofi Andrea Mandelli e dal presidente nazionale della Lilt Francesco Schittulli. In particolare i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 ottobre 2021) “Ci saranno anche le 113 farmacie partenopee ad affiancare le strutture delledi Napoli guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico nell’attivita’ didella Campagna2021 prevista a partire dal mese di ottobre”. L’annuncio in una nota: “L’iniziativa, che nel capoluogo campano vede protagoniste la Federfarma Napoli e l’Ordine deidi Napoli guidati rispettivamente da Riccardo Maria Iorio e Vincenzo Santagada, rientra nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di Intesa con la Federazione degli Ordini deiItaliani (Fofi) sottoscritto a Roma dal presidente della Fofi Andrea Mandelli e dal presidente nazionale dellaFrancesco Schittulli. In particolare i ...

