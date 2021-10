Napoli, si ferma Zielinski, risentimento muscolare per il polacco. Manolas ha recuperato: Le ultimissime (Di martedì 19 ottobre 2021) Napoli, risentimento muscolare per Zielinski. Il club partenopeo ha diramato il report dell’allenamento odierno in vista del Legia Varsavia. Napoli, SI ferma Zielinski, risentimento muscolare PER IL CENTROCAMPISTA Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione fisica. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Arrivano aggiornamenti dalla SSC Napoli sulle condizioni degli infortuni di Zielinski e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 ottobre 2021)per. Il club partenopeo ha diramato il report dell’allenamento odierno in vista del Legia Varsavia., SIPER IL CENTROCAMPISTA Seduta mattutina per ilal Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione fisica. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Arrivano aggiornamenti dalla SSCsulle condizioni degli infortuni die ...

