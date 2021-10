Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno: allenamento in palestra per il trequartista azzurro (Di martedì 19 ottobre 2021) seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). FOTO: SSC Napoli La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione fisica. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Manolas ha svolto intera seduta in gruppo. Malcuit personalizzato in campo. Per Ounas tabella personalizzata in palestra. Zielinski ha svolto allenamento personalizzato in palestra per un risentimento al piccolo gluteo. Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021)per ilall'SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). FOTO: SSCLa squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione fisica. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Manolas ha svolto interain gruppo. Malcuit personalizzato in campo. Per Ounas tabella personalizzata in. Zielinski ha svoltopersonalizzato inper un risentimento al piccolo gluteo.

Il Legia Varsavia perde un attaccante Il Legia Varsavia, avversario del Napoli in Europa League giovedì sera al Maradona perde un attaccante. Thomas Pekhart durante la seduta di allenamento di ieri ha riportato un infortunio al naso e deve sottoporsi a un intervento ...

