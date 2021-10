Napoli-Legia, probabile formazione: Juan Jesus in pole su Zanoli. Pronti altri quattro cambi (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Napoli non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro il Torino di domenica, che è dovuto subito tornare a Castel Volturno per preparare il match di Europa League contro il Legia Varsavia. Juan Jesus Napoli Legia Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Spalletti, visto anche l'impegno di domenica contro la Roma allo Stadio Olimpico, effettuerà qualche cambio di formazione giovedì. In porta potrebbe rivedersi Alex Meret al posto di Ospina; Juan Jesus è in pole per sostituire lo squalificato Mario Rui (più difficile vedere Zanoli a destra e Di Lorenzo a sinistra); Demme potrebbe trovare l'esordio stagionale da titolare per far rifiatare Fabian Ruiz; ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilnon ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro il Torino di domenica, che è dovuto subito tornare a Castel Volturno per preparare il match di Europa League contro ilVarsavia.Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Spalletti, visto anche l'impegno di domenica contro la Roma allo Stadio Olimpico, effettuerà qualcheo digiovedì. In porta potrebbe rivedersi Alex Meret al posto di Ospina;è inper sostituire lo squalificato Mario Rui (più difficile vederea destra e Di Lorenzo a sinistra); Demme potrebbe trovare l'esordio stagionale da titolare per far rifiatare Fabian Ruiz; ...

