Napoli, caso Lozano: confronto immediato con Spalletti. La situazione (Di martedì 19 ottobre 2021) Contro il Torino, si è registrata anche la reazione poco pacata di Lozano al momento della sostituzione. Già arrivato il chiarimento con Spalletti Nella vittoria contro il Torino di domenica sera, si è registrato anche un piccolo caso Lozano che, al momento della sostituzione, ha avuto una reazione poco pacata nei confronti di Spalletti. Come riporta il Corriere dello Sport, però, la questione sarebbe già stata archiviata. Nella giornata di ieri, il messicano e l'allenatore si sono parlati. Un confronto veloce, utile a capire il perché della vicenda e poi immediatamente chiuso senza alcun tipo di ripercussione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

