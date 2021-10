Napoli-Bologna, biglietti in vendita da mercoledì 20 ottobre alle ore 12 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiI biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Bologna, che si disputerà il 28 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 20 ottobre 2021. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 60,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 50,00 Curve € 25,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIper la gara di Campionatovs, che si disputerà il 282021ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona disaranno posti ina partire dore 12.00 di202021. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 60,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 50,00 Curve € 25,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al ...

