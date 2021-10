Naomi Campbell | Kate Moss e Claudia Schiffer diventano degli NFT

(Di martedì 19 ottobre 2021) La serie artistica Supermodel le vede protagoniste di cinque immagini inedite, scattate da Ellen von Unwerth negli anni ‘90 e digitalizzate come video in bianco e nero

Advertising

Veruska89835965 : @Michell90134611 Sì e io sono Naomi Campbell,cn tanto d pelle scura e cosce kilometriche..... - oob781 : @_DanQuijote Beh di solito le persone di colore hanno capelli crespi/ricci, anche Naomi Campbell indossa la parrucca. - lillydessi : Tocco di classe a Parigi: 5 look dalla fashion week commentati da Giusi Ferré - Io Donna - memole73 : Questa è incinta come io sono Naomi Campbell ????? #bugiardi #fatepacecolcervello #Trieste - OriC1282 : @el__cantero 'A figlia e fantozzi vicin a iss è Naomi Campbell -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

Elle

... l'autunno - inverno 91 - 92 di Gianni Versace, con George Michael che canta (adesso sono tutti morti, e io ho la sciatica), oltre a Linda e Christy ci sonoe Cindy Crawford. Era un ...Arriva un'altra novità importante dal DC FanDome 2021 ovvero il primo teaser trailer di. Il personaggio creato da Brian M. Bendis, David F. Walker e Jamal, sarà protagonista di una serie TV per The CW che continua a rivoluzionare il suo palinsesto e la sua proposta legata ...Il canale americano The CW ha diffuso il first look di Naomi la nuova serie di supereroi targata The CW. Naomi segue il viaggio di una ragazza adolescente dalla sua piccola città del nord-ovest alle v ...Naomi è l'annunciata serie tv di supereroi sviluppata da Ava DuVernay basata sull'omonimo fumetto. Quando esce, trama, cast e streaming.