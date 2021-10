Muore a 65 anni Luigi Amicone, giornalista vicino a CL (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ venuto a mancare all’età di 65 anni Luigi Amicone, giornalista ed ex consigliere comunale milanese, fondatore di “Tempi” ed esponente di spicco di Comunione e Liberazione. La scorsa notte Amicone è stato colpito da un infarto. Immediati i soccorsi: il giornalista è stato trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza, come sottolinea anche Il Fatto Quotidiano, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Su Twitter in moltissimi stanno lasciando un messaggio carico di cordoglio e commozione per ricordare Luigi Amicone. Tra questi spicca Gad Lerner, che lo definisce “un avversario appassionato ma gentile”. LEGGI ANCHE => Amministrative 2021, vittorioso il centro sinistra, la gioia e il monito di Sala: “Gran successo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ venuto a mancare all’età di 65ed ex consigliere comunale milanese, fondatore di “Tempi” ed esponente di spicco di Comunione e Liberazione. La scorsa notteè stato colpito da un infarto. Immediati i soccorsi: ilè stato trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza, come sottolinea anche Il Fatto Quotidiano, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Su Twitter in moltissimi stanno lasciando un messaggio carico di cordoglio e commozione per ricordare. Tra questi spicca Gad Lerner, che lo definisce “un avversario appassionato ma gentile”. LEGGI ANCHE => Amministrative 2021, vittorioso il centro sinistra, la gioia e il monito di Sala: “Gran successo ...

