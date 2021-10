Municipio XI | Lanzi | lunghissimo lavoro | priorità scuola e sociale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Gianlucaè il nuovo presidente dell’XIdi Roma. Dopo una corsa lunghissima iniziata all’inizio del 2019 con la sfiducia nei confronti dell’allora minisindaco M5S, Mario Torelli, con le primarie del centrosinistra celebrate dopo pochi mesi che lo avevano incoronato candidato di coalizione e le elezioni rimandate per oltre due anni,ha sconfitto il centrodestra di Daniele Catalano con un netto 59,46% a 40,54%. Ribaltato il risultato del primo turno, che aveva visto il secondo chiudere avanti di un’incollatura (35,31% a 34,99%, 20.407 voti a 20.227),ha conquistato oltre 8mila preferenze in più rispetto a due settimane fa (28.691), mentre Catalano non è riuscito a confermare il bottino precedente, perdendo anzi quasi mille voti (19.559). “Un...

Commento al voto La democrazia ha scelto: i cittadini romani hanno votato in maggioranza Gualtieri Sindaco ePresidente delXI. A loro va il mio in bocca al lupo e l'augurio che la ...NelXI dopo un testa a testa nel primo turno, viene eletto per il centrosinistra Gianluca, come nelXII Elio Tomassetti, già in vantaggio al primo turno, e nel...Roma - Gianluca Lanzi è il nuovo presidente dell'XI Municipio di Roma. Dopo una corsa lunghissima iniziata all'inizio del 2019 con la sfiducia nei ..."Bisogna che queste persone possano imparare l'italiano o un mestiere altrimenti si crea solo disagio". E il municipio attende ancora la convocazione chiesta al prefetto quasi un mese fa ...