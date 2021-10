Municipio X | Falconi | ora da Gualtieri per statuto speciale Ostia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Marioè il nuovo presidente del Xdi Roma. Il cardiologo 76enne alla guida della coalizione di centrosinistra ha portato a casa al ballottaggio il 53,28% dei voti (36.249) contro il 46,72% (31.944) del centrodestra di Monica Picca. Una rimonta clamorosa dopo che la coalizione di Picca al primo turno aveva sfiorato il 40% (39,11%, 31.522 voti) e in cui è stata decisiva la conquista di oltre 15mila voti in più rispetto a quindici giorni fa (quando erano stati 21.190, il 26,29%), quasi raddoppiando il bottino. Conil centrosinistra torna dunque alla guida deldel Litorale dopo quattro anni di esperienza M5S con Giuliana Di Pillo, la cui elezione nel novembre 2017 pose fine al lungo commissariamento di quasi due anni e mezzo dovuto al terremoto dello scioglimento per mafia del ...