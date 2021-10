Mps-Unicredit | adesso la trattativa rischia di saltare Aumento di capitale di 2 mld ma Orcel chiede il doppio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Se n’è accorto perfino l’autorevolissimo Financial Times: le trattative che dovrebbero (o avrebbero dovuto?) portare Mps nel perimetro dino di. Secondo il quotidiano britannico, ci sarebbe meno del 50% di possibilità che lavada in porto e, soprattutto, meno del 5% che questo succeda entro il 28 ottobre, giorno in cui Piazza Gae Aulenti comunicherà i risultati del terzo trimestre. Segui su affaritaliani.it

In ordine sparso le banche con Mediolanum ( - 2,2%), Intesa ( - 0,8%) e Bper ( - 0,1%) mentre sono in rialzo(+0,4%) mentre prosegue a oltranza la trattativa con(+0,2%). Soffrono le ...La grande notizia che il mercato aveva fiutato da mesi - quella di un possibile asse tra- è arrivata il 29 luglio, con un comunicato con cui la banca gestita da Orcel ha parlato fin ...Rumors, secondo il Financial Times ci sarebbe meno del 50% di possibilità che l'accordo vada in porto e meno del 5% che avvenga entro il 28/10 ...Seduta senza grandi variazioni a Piazza Affari, in linea con l'andamento degli altri mercati europei. Sul resto dei mercati rimbalzano le borse asiatiche sulla scia del recupero dei titoli tecnolog ...