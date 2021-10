Moviola Porto Milan | l’episodio chiave del match

(Di martedì 19 ottobre 2021)delvalido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22:delladeltra, valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Brych.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PianetaMilan : .@ChampionsLeague - #PortoMilan, la partita alla #moviola | #LIVE #NEWS - #UCL #ChampionsLeague #Champions @acmilan… - Milannews24_com : ?? Tra pochi minuti il calcio d'inizio #PortoMilan #MilanPrimavera #YouthLeague - gilnar76 : Porto #Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Porto Milan Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE - gilnar76 : Porto #Milan Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Porto

Calcio News 24

Moviola Porto Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’ottava giornata di Serie A 2021/22 Il Milan affronta il Porto, nel match valido per la terza giornata di Champions League 2021/2 ...L’episodio chiave del match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22: moviola Porto Milan L’episodio chiave della moviola del match tra Porto e Milan, valido per la 3ª gio ...