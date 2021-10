Movida criminale | il procuratore Falvo | ' A Vibo l' ultima parola arriva con l' uso delle pistole'

(Di martedì 19 ottobre 2021) La prima lite alle 01:30 di notte in pieno centro adove in piazza Morelli ladel sabato sera prosegue con decine di ragazzi presenti. Alle 03:00 la reazione: Francesco Barbieri , ventenne ...

Sono ragazzi che non fanno mistero di girare armati nel cuore della. L'aspetto più preoccupante di questa vicenda è che c'è ancora tanta omertà. Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione ed i ...Un'escalationche ha gettato nel terrore i cittadini. Il primo cittadino questa mattina ... per quanto di propria competenza, agli episodi di violenza spesso legati allaLa prima lite alle 01:30 di notte in pieno centro a Vibo dove in piazza Morelli la movida del sabato sera prosegue con decine di ragazzi presenti. Alle 03:00 ...Chiuse piazze ad alto flusso di persone e ulteriore stretta di vendita alcolici. E in più, un’ordinanza anti lucciole e un rafforzamento della videosorveglianza. Sono queste le principali contromisure ...