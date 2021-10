MotoGP, Valentino Rossi: “L’ultima a Misano sarà speciale per me” (Di martedì 19 ottobre 2021) “La precedente gara di Misano è stato già un momento emozionante per me. Naturalmente questa sarà una gara speciale in casa, spero davvero che i tifosi italiani possano divertirsi”. Lo ha detto Valentino Rossi a pochi giorni dal Gran Premio di Misano di MotoGP, l’ultimo corso in Italia dal Dottore pRossimo al ritiro: “E’ stato bello avere due settimane senza gare, perché abbiamo avuto momenti impegnativi, incluso il viaggio negli Stati Uniti dove c’è stata una gara davvero impegnativa. Durante questo periodo mi sono allenato duramente a casa per poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche. Questa seconda gara a Misano sarà più dura della prima perché probabilmente farà più ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “La precedente gara diè stato già un momento emozionante per me. Naturalmente questauna garain casa, spero davvero che i tifosi italiani possano divertirsi”. Lo ha dettoa pochi giorni dal Gran Premio didi, l’ultimo corso in Italia dal Dottore pmo al ritiro: “E’ stato bello avere due settimane senza gare, perché abbiamo avuto momenti impegnativi, incluso il viaggio negli Stati Uniti dove c’è stata una gara davvero impegnativa. Durante questo periodo mi sono allenato duramente a casa per poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche. Questa seconda gara apiù dura della prima perché probabilmente farà più ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ULTIMO MISANO DA PILOTA PER VALENTINO ROSSI E IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL SIC: RACE WEEK A DIR POC… - SkySportMotoGP : ?? ACCADDE OGGI: #19Ottobre 2003 ? ?? VALENTINO ROSSI vince a Phillip Island ? Nonostante la penalizzazione, poi un o… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, i genitori aprono la scatola dei ricordi. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP - sportface2016 : #MotoGP, Valentino #Rossi: 'Ultima a #Misano sarà speciale per me' - fmimolise : GP dell’Emilia Romagna: il ricordo di Marco Simoncelli e Fausto Gresini: Non sarà solo l’ultima di Valentino Rossi… -