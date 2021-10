MotoGP Emilia Romagna, Valentino Rossi: 'Sarà una gara speciale' (Di martedì 19 ottobre 2021) Si torna a Misano, e questa volta sì Valentino Rossi dovrà affrontare l'ultima gara in Italia della sua carriera motociclistica . Il ritiro del pesarese è sempre più vicino e il 16esimo Gran Premio ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) Si torna a Misano, e questa volta sìdovrà affrontare l'ultimain Italia della sua carriera motociclistica . Il ritiro del pesarese è sempre più vicino e il 16esimo Gran Premio ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ULTIMO MISANO DA PILOTA PER VALENTINO ROSSI E IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL SIC: RACE WEEK A DIR POC… - Eurosport_IT : Valentino Rossi alla vigilia de dell'ultimo GP della carriera davanti al pubblico italiano ???????? ?… - Fidelio1971 : RT @Eurosport_IT: Valentino Rossi alla vigilia de dell'ultimo GP della carriera davanti al pubblico italiano ???????? ? - jorgesilva44 : RT @SkySportMotoGP: ?? ULTIMO MISANO DA PILOTA PER VALENTINO ROSSI E IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL SIC: RACE WEEK A DIR POCO EM… - MiniMotoNews : Official: Sergio Garcia to miss Emilia-Romagna Grand Prix -