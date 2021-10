Moto3 | perché Dennis Foggia può credere nella clamorosa rimonta su Pedro Acosta

Leggi su oasport

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il Motomondiale 2021 è ormai alle battute conclusive e nel weekend ci apprestiamo a seguire un attesissimo Gran Premio dell’Emilia Romagna, valido come sedicesimo e terzultimo appuntamento stagionale in programma al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Il tracciato romagnolo si appresta dunque ad ospitare il circus delle quattro ruote per la seconda volta nel 2021, dopo il GP di San Marino andato in scena lo scorso 19 settembre. Considerando ormai chiusa (a meno di clamorosi colpi di scena) la corsa per il titolo in MotoGP, l’Italia punta tutto suinper provare a prolungare la striscia di stagioni consecutive (al momento sono 4) con almeno un pilota azzurro campione iridato. Il 20enne romano del Team Leopard sta disputando una seconda parte di campionato straordinaria ed è reduce da cinque ...