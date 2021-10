Moto: GP Italia; Rossi, l'ultima a Misano sarà una gara speciale (Di martedì 19 ottobre 2021) "La precedente gara di Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa e spero davvero che i tifosi Italiani possono divertirsi". ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) "La precedentediè stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questaunain casa e spero davvero che i tifosini possono divertirsi". ...

Ultime Notizie dalla rete : Moto Italia Moto: GP Italia; Rossi, l'ultima a Misano sarà una gara speciale Valentino Rossi si prepara all'ultima sua gara in Italia, domenica prossima nel GP del made in Italy e dell'Emilia Romagna, con lo spirito di chi vuole godersi il contatto con i tanti sostenitori che ...

Eicma punta all'elettrico (anche micro), a Milano dal 23 al 28 novembre Solo in Italia, nel 2020 ha fatto segnare un buon +84,5% sull'anno precedente e che continua la sua ... Vent, EBFEC, Rayvolt Bike, Bikel, V - ITA, Volta Motor, Bad Bike e di altri player del mondo moto ...

Moto da cross vendute illegalmente, in Italia il 20% Gripdetective Moto: GP Italia; Rossi, l’ultima a Misano sarà una gara speciale (ANSA) – ROMA, 19 OTT – "La precedente gara di Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa e spero davvero che i tifosi italiani pos ...

Svolta MotoE, il 2022 sarà l'ultimo anno con Energica Dorna Sports e l'azienda italiana hanno annunciato che la prossima stagione, la quarta della storia della Coppa del Mondo elettrica, sarà l'ultima che vedrà in pista le Energica Ego Corsa.

