(Di martedì 19 ottobre 2021)sedicesima edizione delladeldi Roma c’è spazio anche per esplorare le diverse forme della, della maternità e del lutto grazie adi Eva Husson con Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth e Olivia Colman. Il film si articola su diversi piani temporali della vita di Jane Fairchild, a partire dgiovinezza come domestica in casa dei Niven nell’Inghilterra del 1924, ancora ferita dai traumi della prima guerra mondiale. In questo periodo trova l’amore nel giovane Paul Sheringham, ma la loro differenza di classe, e soprattutto il destino, renderanno difficile vivere il loro rapporto. Esplorando il rapporto con il giovane rampollo, l’orfana Jane riesce a esplorare anche la propria ...

Advertising

zazoomblog : “Mothering Sunday”: un inno alla femminilità alla Festa del Cinema - #“Mothering #Sunday”: #femminilità - NuovaScintilla : RT @agensir: #RomaFF16. Festa del Cinema: il cinema è donna con “Mothering Sunday” , “Hive” e “The North Sea” - agensir : #RomaFF16. Festa del Cinema: il cinema è donna con “Mothering Sunday” , “Hive” e “The North Sea”… - KattInForma : Festa del Cinema: il cinema è donna con “Mothering Sunday” , “Hive” e “The North Sea” - TestedSociopath : Ah comunque un ringraziamento speciale a chi ha scelto di mandare prima di Mothering Sunday questa sequenza di Hero… -

Ultime Notizie dalla rete : Mothering Sunday

Servizio Informazione Religiosa

Donne forti, resilienti e pragmatiche. Sono le protagoniste dei film in cartellone alla 16 a Festa del Cinema di Roma tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Anzitutto il dramma "" diretto da Eva Husson: cammino di formazione di un giovane domestica nell'Inghilterra anni '20 che rompe gli steccati sociali e si afferma come scrittrice. Cast britannico di grande ...... in occasione della presentazione del film " Alice nella Città Masterclass ", Josh O'Connor e Eva Husson , in occasione della presentazione del film "", e Pierfrancesco Favino , in ...Donne forti, resilienti e pragmatiche. Sono le protagoniste dei film in cartellone alla 16a Festa del Cinema di Roma tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Anzitutto il dramma "Mothering Sunday" diretto ...In concorso alla Festa di Roma, il film di Eva Husson è un racconto d'amore e morte che vuole riflettere sulla predestinazione ...