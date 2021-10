Morti di Covid al Pio Alberto Trivulzio, la Procura: 'No al processo'. Familiari amareggiati (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo la Procura di Milano, 'al Pio Albergo Trivulzio non è stata acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari, causalmente rilevanti nei singoli decessi per Covid, in ordine ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo ladi Milano, 'al Pio Albergonon è stata acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari, causalmente rilevanti nei singoli decessi per, in ordine ...

