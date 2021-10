Monica Bellucci cambia look per un film: la prima foto da bionda (Di martedì 19 ottobre 2021) L’attrice ha condiviso lo scatto su Instagram Monica Bellucci cambia look. L’attrice però, da sempre fedele ai capelli lunghi e che solo recentemente ha scelto un caschetto è impegnata con un film. Proprio la pellicola ha “costretto” la star al makeover passando a un biondo platino. A renderlo noto e a farsi vedere lei stessa con uno scatto postato su Instagram. Il film, è diretto da Antongiulio Panizzi e verrà presentato il 30 novembre 2021 al film Festival di Torino. L’attrice vestirà in “The girl in the fountain” I panni dell’indimenticata diva Anita Ekberg, star de “La Dolce Vita di Fellini”. Leggi anche: Monica Bellucci nel film di Kaouther Ben Hania candidato agli Oscar 2021 La pellicola con ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) L’attrice ha condiviso lo scatto su Instagram. L’attrice però, da sempre fedele ai capelli lunghi e che solo recentemente ha scelto un caschetto è impegnata con un. Proprio la pellicola ha “costretto” la star al makeover passando a un biondo platino. A renderlo noto e a farsi vedere lei stessa con uno scatto postato su Instagram. Il, è diretto da Antongiulio Panizzi e verrà presentato il 30 novembre 2021 alFestival di Torino. L’attrice vestirà in “The girl in the fountain” I panni dell’indimenticata diva Anita Ekberg, star de “La Dolce Vita di Fellini”. Leggi anche:neldi Kaouther Ben Hania candidato agli Oscar 2021 La pellicola con ...

