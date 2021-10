Mom 8 dal 20 ottobre su Italia1 in prima tv: l’ultima stagione è anche la prima senza Anna Faris (Di martedì 19 ottobre 2021) Mom 8 arriva in prima tv in chiaro su Italia1 il 20 ottobre, dopo il primo passaggio su Premium Stories la scorsa primavera. Si tratta dell’ultima stagione per la sit-com creata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsly e Gemma Baker, nonché la prima senza la sua storica protagonista Anna Faris nei panni di Christy. Mom 8 deve fare a meno della sua star, che ha annunciato di aver lasciato lo show nel settembre del 2020: la trama dovrà dunque giustificare la sua assenza, un cambiamento che inevitabilmente avrà delle conseguenze anche sull’altro personaggio principale della serie, la madre Bonnie (Allison Janney). Nel finale della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Mom 8 arriva intv in chiaro suil 20, dopo il primo passaggio su Premium Stories la scorsavera. Si tratta delper la sit-com creata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsly e Gemma Baker, nonché lala sua storica protagonistanei panni di Christy. Mom 8 deve fare a meno della sua star, che ha annunciato di aver lasciato lo show nel settembre del 2020: la trama dovrà dunque giustificare la sua as, un cambiamento che inevitabilmente avrà delle conseguenzesull’altro personaggio principale della serie, la madre Bonnie (Allison Janney). Nel finale della ...

