Moglie e marito no - vax rifiutano il vaccino e muoiono di Covid

(Di martedì 19 ottobre 2021) Un'altra storia che dovrebbe far riflettere i riottosi alche non ne vogliono sapere. Ma devono sapere cosa e quanto rischiano. La tragedia in Virginia. I genitori di Kevin Mitchem avevano ...

Advertising

ilva87161350 : No vax, marito e moglie morti di Covid: lasciano 5 figli. Il fratello: «Colpa della disinformazione su internet, si… - Olga47969404 : @ZombieBuster5 Leggo i commenti e mi sembra di vivere in un'altro mondo. I miei genitori (invalidità, diabete, onco… - sportli26181512 : Roma, insulti social a Veretout. La moglie risponde: “Fate vomitare”: Sabrina ha voluto postare gli insulti sul mar… - DMFan79 : @BiancaTonelloA @Energia__Pura Vi dichiaro marito e moglie. Potete baciare la sposa. - giadastellato : RT @agggenzia: Sono la moglie di Aggenzia. Ho rubato il telefono a mio marito perché voglio scrivere la verità: quando mio marito parla mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Moglie marito

Today.it

Gli insulti vergognosi arrivati sui social sono però stati postati dalladel centrocampista. ... Tanti messaggi di solidarietà per lei e per ilI genitori di Mitchem, entrambi vaccinati, avevano esortato il figlio e suaa farsi vaccinare contro il virus ma si erano scontrati contro un muro. Kevin era stato irremovibile: alle richieste ...Izzo si è difeso dalle accuse : "Era solo un invito a sostenere mia moglie” candidata al consiglio comunale di Salerno ...ROMA - Sabrina Veretout non ci sta e risponde agli insulti social arrivati sul suo profilo per la prestazione di Veretout contro la Juventus. Il centrocampista francese domenica sera allo Stadium ha s ...