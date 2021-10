Mise | da domani il via alla transizione verso la Nuova tv digitale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Per Mediaset, invece, saranno coinvolti i canali TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV, mentre rimarranno contemporaneamente visibili tutti gli altri canali, a ...

Advertising

fordeborah5 : RT @MISE_GOV: ??Inizia la transizione verso la #nuovaTVdigitale Da domani, 20 ottobre, interessati 9 canali tematici di #Rai e 6 di #Mediase… - giannifesta : RT @MISE_GOV: ??Inizia la transizione verso la #nuovaTVdigitale Da domani, 20 ottobre, interessati 9 canali tematici di #Rai e 6 di #Mediase… - valentino_pace : RT @MISE_GOV: ??Inizia la transizione verso la #nuovaTVdigitale Da domani, 20 ottobre, interessati 9 canali tematici di #Rai e 6 di #Mediase… - MISE_GOV : ??Inizia la transizione verso la #nuovaTVdigitale Da domani, 20 ottobre, interessati 9 canali tematici di #Rai e 6 d… - simo_brg : RT @MISE_GOV: ??Hai un vecchio televisore da rottamare? Da domani #BonusRottamazioneTV operativo ?? ?? #nuovaTVdigitale -

Ultime Notizie dalla rete : Mise domani

Parte la transizione verso la Nuova tv digitale . Da20 ottobre alcuni canali tematici di Rai e Mediaset saranno visibili in alta definizione solo con un televisore o un decoder compatibile al sistema di codifica del segnale MPEG - 4 . Per la Rai,...Per maggiori informazioni www.nuovatvdigitale..gov.it Tags mediaset pay tv rai televisione ... Gianfranco Rotondi intervista esclusiva: 'Disfatta su tutte le linee' Altre Newsinizia la ...Lorenzo ha vinto il derby del primo turno contro Mager. Con Jannik non si sono mai affrontati sul circuito Atp ...(Teleborsa) - Parte la transizione verso la Nuova tv digitale. Da domani 20 ottobre alcuni canali tematici di Rai e Mediaset saranno visibili in alta definizione solo con un televisore o un ...