Minisindaci | a Roma il centrosinistra fa filotto | 14 su 15 Cancellato M5s | solo nel Municipio 6 vince il centrodestra

(Di martedì 19 ottobre 2021) La larga conquista del Campidoglio da parte di Roberto Gualtieri fa da traino alanche nei municipi: d'ora in avanti 14 su 15 saranno targati dem. Unica eccezione il6, quello ...

Del tutto liquefattosi il sistema di potere che negli ultimi 5 anni aveva visto invece trionfare idi M5s. TSUNAMI STELLATO . Lo tsunami sui pentastellati iniziato al primo turno con la ...... quando in almeno quattro, cinque parlamentini locali Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia erano avanti sia con Michetti candidato sindaco sia con i candidati. Ha resistito solo Nicola ...La larga conquista del Campidoglio da parte di Roberto Gualtieri fa da traino al centrosinistra anche nei municipi: d’ora in avanti 14 su 15 saranno targati dem. Unica eccezione il Municipio ...Uno tsunami così non si vedeva dai tempi delle prime elezioni dirette di sindaco e minisindaci. Da quando il centrodestra riusciva a vincere ...