Milano - Mortara, la svolta: dopo 15 anni il raddoppio si farà (Di martedì 19 ottobre 2021) La svolta dopo 15 anni . Il parere favorevole del Ministero dovrebbe finalmente sancire il via libera definitivo al raddoppio della linea ferroviaria Milano - Mortara . Il ministero delle ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 ottobre 2021) La15. Il parere favorevole del Ministero dovrebbe finalmente sancire il via libera definitivo aldella linea ferroviaria. Il ministero delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano Mortara Raddoppio ferroviario Milano - Mortara, Terzi: dal Ministero ok all'opera 'Accolta richiesta della Regione Lombardia' Sbloccato l'iter per il raddoppio ferroviario della linea Milano - Mortara. Era fermo dal 2006 per una prescrizione del Cipe che prevedeva l'interramento della ferrovia. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) ha infatti accolto ...

RADDOPPIO FERROVIARIO MILANO-MORTARA, ASSESSORE TERZI: DAL MINISTERO VIA LIBERA ALL’OPERA COME RICHIESTO DA REGIONE (mi-lorenteggio.com) Milano, 19 ottobre 2021. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) ha accolto la richiesta di Regione Lombardia e ha sbloccato l’iter per il raddoppio ...

'Accolta richiesta della Regione Lombardia' Sbloccato l'iter per il raddoppio ferroviario della linea. Era fermo dal 2006 per una prescrizione del Cipe che prevedeva l'interramento della ferrovia. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) ha infatti accolto ...