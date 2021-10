Milano: arrestati autori di otto rapine, agivano in gruppo di notte (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato quattro senegalesi, tra i 22 e i 33 anni, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso. Le indagini vanno avanti da settembre 2020: sono accusati di aver commesso otto rapine tra il 2019 e il 2020. I quattro agivano in gruppo e di notte: dopo aver individuato le vittime, dapprima le avvicinavano con un pretesto e poi, dopo averle percosse violentemente con calci e pugni, le rapinavano di orologi di valore, cellulari e contanti. Il valore complessivo della merce sottratta alle vittime si aggira attorno a 80mila euro. Il provvedimento cautelare è una risposta al crescente fenomeno delle rapine commesse nelle vie della movida milanese, via Lecco, via ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021), 19 ott. (Adnkronos) - I carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato quattro senegalesi, tra i 22 e i 33 anni, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso. Le indagini vanno avanti da settembre 2020: sono accusati di aver commessotra il 2019 e il 2020. I quattroine di: dopo aver individuato le vittime, dapprima le avvicinavano con un pretesto e poi, dopo averle percosse violentemente con calci e pugni, le rapinavano di orologi di valore, cellulari e contanti. Il valore complessivo della merce sottratta alle vittime si aggira attorno a 80mila euro. Il provvedimento cautelare è una risposta al crescente fenomeno dellecommesse nelle vie della movida milanese, via Lecco, via ...

