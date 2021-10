Milan, trattativa per il rinnovo avviata: vuole restare! (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Milan è pronto a blindare i suoi talenti e vuole farlo al più presto per non incontrare problemi come nel caso Kessie. Sul piano rinnovi, i rossoneri stanno parlando con gli agenti di Bennacer e Leao ma soprattutto con Theo Hernandez. Theo Hernandez, rinnovo, Milan L’esterno francese vuole rinnovare perché è felice al Milan ma, da tempo, c’è la corte del PSG. Per questo, i rossoneri vogliono rinnovargli il contratto al più presto. Attualmente, il giocatore guadagna 1,5 milioni di euro all’anno ma lo stipendio potrebbe triplicare. LEGGI ANCHE: Roma, infortunio Zaniolo: la data del possibile rientro L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilè pronto a blindare i suoi talenti efarlo al più presto per non incontrare problemi come nel caso Kessie. Sul piano rinnovi, i rossoneri stanno parlando con gli agenti di Bennacer e Leao ma soprattutto con Theo Hernandez. Theo Hernandez,L’esterno franceserinnovare perché è felice alma, da tempo, c’è la corte del PSG. Per questo, i rossoneri vogliono rinnovargli il contratto al più presto. Attualmente, il giocatore guadagna 1,5 milioni di euro all’anno ma lo stipendio potrebbe triplicare. LEGGI ANCHE: Roma, infortunio Zaniolo: la data del possibile rientro L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

marcoconterio : ?????? Il #Milan sta provando a giocare d'anticipo e a blindare quanto prima Theo Hernandez dall'assalto del #PSG: tr… - FBiasin : “#Milan, accordo totale per #Mirante”. Vi sveliamo in esclusiva la trattativa. “Pronto, buonasera #Mirante, avrem… - TOSADORIDANIELA : RT @marcoconterio: ?????? Il #Milan sta provando a giocare d'anticipo e a blindare quanto prima Theo Hernandez dall'assalto del #PSG: trattat… - pier________ : RT @MilanNewsit: CorSport - Theo vuole restare al Milan: trattativa avanzata per il rinnovo - Frances13758250 : RT @marcoconterio: ?????? Il #Milan sta provando a giocare d'anticipo e a blindare quanto prima Theo Hernandez dall'assalto del #PSG: trattat… -