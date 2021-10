Milan, Tassotti: “Pioli ha fatto crescere tanti giocatori” (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauro, ex giocatore del, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Stefano

Advertising

sportli26181512 : Tassotti: 'Mi piace come il Milan si comporta con i rinnovi': Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Mauro Tasso… - zazoomblog : Tassotti: “Tomori? Al Milan serviva un giocatore così” - #Tassotti: #“Tomori? #Milan #serviva - MilanNewsit : Tassotti: 'Mi piace come il Milan si comporta con i rinnovi' - sportli26181512 : De Zerbi: 'Devo molto a Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta': In un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo… - CalcioNews24 : #Tassotti: «#Milan, servono 4 punti in #ChampionsLeague. #Pioli…» -