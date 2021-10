Milan | Pioli | «Porto migliore di noi | ha meritato Non parlo dell’arbitro»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Stefanoha parlato dopo il ko delin casa del. L’analisi dell’allenatore rossonero ai microfoni di Mediaset Stefano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il ko con il. GARA – «Gli episodi determinano le partite ma i nostri avversari hanno. Sono stati migliori di noi. Abbiamo cominciato male e abbiamo pagato». ASSENZE – «Le assenze non contano, la squadra era equilibrata ma se non giochi bene tecnicamente a questi livelli non vinci». QUALIFICAZIONE – «Dobbiamo continuare a crederci, anche se abbiamo zero punti dopo tre partite ma quelle avanti hanno solo 4 punti. Non dovevamo sbagliare serata ma pensiamo alla prossima partita». ARBITRO – «non ne voglio parlare, ...

... non riesca a dare la scossa: una punizione calciata alle stelle, un paio di palloni persi malamente)5: al netto di una lista infinita di indisponibili, il suosbaglia totalmente l'...Nell'altro match di serata in cui c'era impegnata un'altra italiana, invece, non è andata meglio con ildi Stefanosconfitto per 1 - 0 dal Porto di Sergio Conceincao al termine di un ...OPORTO (PORTOGALLO) - Un Milan pieno di assenze e decisamente poco brillante perde con merito per 1-0 sul campo del Porto, pregiudicando così quasi del tutto il proprio cammino in Champions League. La ...Abbiamo sbagliato serata". Stefano Pioli crede ancora nella qualificazione gli ottavi di Champions, sebbene il Milan abbia rimediato la terza sconfitta su tre partite. Anche il ko contro il Porto, ...