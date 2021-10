Milan, Maldini: «Oggi i tre punti peseranno di più» (Di martedì 19 ottobre 2021) Paolo Maldini ha parlato prima della partita di Champions League tra Milan e Porto. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Mediaset, Paolo Maldini ha parlato prima di Porto Milan. PORTO Milan – «Zero punti dopo due partite, chiaramente stasera i tre punti peseranno di più. Ma non è una gara da dentro o fuori, per avere delle chance di passaggio del turno servono nove punti e tutto sta a noi. Non dobbiamo snaturarci, al di là delle assenze e degli avversari». BALLO-TOURE’ – «Deve giocare, ha grandi capacità atletiche. La lingua può essere un problema, ma a volte c’è bisogno anche di sbagliare per imparare. Il nostro è un processo di maturazione iniziato due anni fa, ma per tanti sono le prime esperienze a questi livelli. A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Paoloha parlato prima della partita di Champions League trae Porto. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Mediaset, Paoloha parlato prima di Porto. PORTO– «Zerodopo due partite, chiaramente stasera i tredi più. Ma non è una gara da dentro o fuori, per avere delle chance di passaggio del turno servono novee tutto sta a noi. Non dobbiamo snaturarci, al di là delle assenze e degli avversari». BALLO-TOURE’ – «Deve giocare, ha grandi capacità atletiche. La lingua può essere un problema, ma a volte c’è bisogno anche di sbagliare per imparare. Il nostro è un processo di maturazione iniziato due anni fa, ma per tanti sono le prime esperienze a questi livelli. A ...

