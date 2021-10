Milan | buio pesto | il Porto passeggia e vince solo 1-0 Champions già finita?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Profondo rosso per il. In terra lusitana cade sotto la forza dinamica e l'aggressività deldi Conceicao e vede allontanarsi in maniera critica la qualificazione inLeague. Serviva una prova tutto cuore e coraggio, arrembaggio e grinta per rilanciarsi e tenere vive le speranze per inseguire un posto agli ottavi dopo le due sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid, Ma i giganti in missione, Giroud e Ibrahimovic, abili e arruolati, non sono riusciti a fare la differenza e sopperire alle troppe assenze che il Diavolo è chiamato a fronteggiare in questa fase delicata della stagione. Una rete di Luis Diaz al 65' legittimata dopo un forcing costante dei lusitani lascia ila zero punti, in totale solitudine all'ultmo posto nel girone B. Servirà adesso una impresa e appellarsi anche alle ...