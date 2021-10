Migranti | Spagna | riforma regolarizza 15 000 giovani

Advertising

Gio_Neg : @OrtigiaP @matteosalvinimi @borghi_claudio @GiampaoloRossi @mgmaglie @Capezzone @Leonard14___ @valy_s @lucabattanta… - transnazionale : Migranti: in Spagna oltre 500 sbarchi nel fine settimana #spaziotransnazionale informa - ANSA_med : Migranti: in Spagna oltre 500 sbarchi nel fine settimana. Soprattutto alle Baleari, 12 dispersi al largo dell'Andal… - laregione : Migranti, Spagna: decine di sbarchi nelle isole e al sud - teletext_ch_it : Decine si migranti in Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Spagna

ANSA Nuova Europa

...spagnolo ha approvato una riforma che permette la regolarizzazione di migliaia diarrivati ...infatti arrivato il via libera a modifiche del regolamento sugli stranieri che risiedono in, ...Le Baleari e le zone costiere della parte sud - orientale dellasono solitamente le destinazioni principali delle imbarcazioni diche salpano dalle coste algerine. Negli ultimi ...Il governo di centrosinistra spagnolo ha approvato una riforma che permette la regolarizzazione di migliaia di migranti arrivati nel Paese iberico da minorenni, senza accompagnatori adulti, e che, a c ...Terza dose anche per gli over 60. Da oggi in Sicilia è possibile effettuare la prenotazione purché siano trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda. Terza dose in Sicilia, come fare la..