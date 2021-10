Michetti e l’esito “laconico” delle elezioni a Roma: l’addio (con gaffe) dell’uomo della Meloni | VIDEO (Di martedì 19 ottobre 2021) l’esito delle elezioni a Roma? “laconico”. Ha detto proprio così Enrico Michetti, l’ineffabile (ormai ex) candidato del centrodestra a Roma. Il 60 a 40 per centro rimediato ieri da Gualtieri si prestava a ogni tipo di interpretazione, ma anche il più spericolato e avventuroso degli opinionisti si sarebbe spinto a definirlo “laconico”, se non altro per una ragione: non significa assolutamente nulla in un contesto simile. Vocabolario Treccani alla mano, il termine “laconico” è un aggettivo che deve le sue origini all’antica regione della Laconia, con riferimento – citiamo testualmente – “al modo di parlare o di scrivere, breve, conciso (in quanto si attribuiva agli Spartani l’abitudine all’espressione sobria e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021)? “”. Ha detto proprio così Enrico, l’ineffabile (ormai ex) candidato del centrodestra a. Il 60 a 40 per centro rimediato ieri da Gualtieri si prestava a ogni tipo di interpretazione, ma anche il più spericolato e avventuroso degli opinionisti si sarebbe spinto a definirlo “”, se non altro per una ragione: non significa assolutamente nulla in un contesto simile. Vocabolario Treccani alla mano, il termine “” è un aggettivo che deve le sue origini all’antica regioneLaconia, con riferimento – citiamo testualmente – “al modo di parlare o di scrivere, breve, conciso (in quanto si attribuiva agli Spartani l’abitudine all’espressione sobria e ...

fattoquotidiano : Elezioni Roma, per Michetti l’esito è “laconico”: ma nessuno capisce cosa voglia dire. E sui social c’è chi ironizz… - La7tv : #elezioniamministrative2021 La gaffe di #Michetti in conferenza stampa: 'L'esito è #laconico'. E Paolo Mieli ironic… - Corriere : Michetti, la solitudine e l’ultima gaffe: «L’esito del voto? Laconico» - SoniaSamoggia : RT @LucillaMasini: Ballottaggio. Michetti in conferenza stampa: 'L'esito è laconico'. Le cose sono due: o voleva fare una supercazzola, o… - Gigithebeast1 : RT @fran_orsini: Michetti in conferenza stampa: 'L'esito è laconico'. Questa volta si è astenuta anche la lingua italiana. #ballottaggi2021 -