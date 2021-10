"Mi isolo da tutto", così Nicolò è diventato campione d'Italia di freccette (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Nonostante in Italia sia uno sport ancora poco praticato, il gioco delle freccette sta sfornando i suoi primi giovani talenti: la promessa più grande è Nicolò Mochi, il diciottenne marchigiano che a fine settembre si è laureato campione Italiano al torneo nazionale di Caorle, in Veneto. Nato l'11 settembre 2003, Nicolò ha trionfato in coppia con Sabino Cianci e ha ottenuto un terzo posto nel singolo categoria C. “È stata una grande emozione, ancor prima che finisse la gara mi chiedevo cosa avrei provato se avessi vinto, pensavo quasi di scoppiare in lacrime”, racconta in un'intervista all'AGI il ragazzo nato a Montegiorgio, un paesino in provincia di Fermo nelle Marche. Sono due, quindi, i trofei nella specialità di Soft Dart (le freccette con punta di ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Nonostante insia uno sport ancora poco praticato, il gioco dellesta sfornando i suoi primi giovani talenti: la promessa più grande èMochi, il diciottenne marchigiano che a fine settembre si è laureatono al torneo nazionale di Caorle, in Veneto. Nato l'11 settembre 2003,ha trionfato in coppia con Sabino Cianci e ha ottenuto un terzo posto nel singolo categoria C. “È stata una grande emozione, ancor prima che finisse la gara mi chiedevo cosa avrei provato se avessi vinto, pensavo quasi di scoppiare in lacrime”, racconta in un'intervista all'AGI il ragazzo nato a Montegiorgio, un paesino in provincia di Fermo nelle Marche. Sono due, quindi, i trofei nella specialità di Soft Dart (lecon punta di ...

Advertising

theWolfman____ : Aiutoo mi sto perdendo tutto,non appena torno a casa mi isolo per 3 ore come minimo per recuperare tutto. - k11_kaori : @BringMeTheBriga mi isolo da tutto e tutti e mi metto a dipingere solitamente mentre ascolto musica triste - Lorenzo24790071 : E’ tutto qui … ragazzi isolo d modo che solo chi mi segue mi può leggere - Irene40282896 : RT @PieriniEster: Il giovedì... Per me adesso è il giorno più bello della settimana...?????? Perché è l'Hakan day... ?????? Mi piace tantis… - Dnekskn : RT @PieriniEster: Il giovedì... Per me adesso è il giorno più bello della settimana...?????? Perché è l'Hakan day... ?????? Mi piace tantis… -