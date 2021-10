Mezzo pesante finisce in una cunetta: disagi lungo la Telesina (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attimi di paura e grande disagio lungo la Telesina, poco dopo lo svincolo che introduce sulla strada per Campobasso. Un Mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, è finito in una cunetta perdendo il suo carico. Stop alla circolazione ma nessun altra macchina è stata coinvolta. Sul posto, oltre ai mezzi dell’Anas che hanno provveduto a rimettere in ordine e sicurezza la carreggiata, anche la Polizia Stradale che ha badato al ripristino del corretto flusso delle auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attimi di paura e grandela, poco dopo lo svincolo che introduce sulla strada per Campobasso. Un, per cause in corso di accertamento, è finito in unaperdendo il suo carico. Stop alla circolazione ma nessun altra macchina è stata coinvolta. Sul posto, oltre ai mezzi dell’Anas che hanno provveduto a rimettere in ordine e sicurezza la carreggiata, anche la Polizia Stradale che ha badato al ripristino del corretto flusso delle auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Mezzo pesante finisce in una cunetta: #Disagi lungo la #Telesina ** - InfoViaggiando : 11:13 TERMINATO: #A4 - Mezzo pesante in panne in uscita a MONFALCONE EST dir. TRIESTE - veneziaradiotv : A4, tamponamento tra furgone e mezzo pesante: morta una donna - InfoViaggiando : 11:12 #A4 - Mezzo pesante in panne in uscita a MONFALCONE EST dir. TRIESTE - InfoViaggiando : 10:50 TERMINATO: #A4 - Mezzo pesante in panne al km 434 tra S.STINO e CESSALTO dir. TORINO -

Ultime Notizie dalla rete : Mezzo pesante Nascosti nel camion dalla Bosnia all'Emilia E' stato l'automobilista che seguiva il camion a notare che a ogni curva si sentivano bott i sulle porte in alluminio, oltre che voci quando il mezzo pesante si fermava agli incroci. Nel rimorchio c'...

Scontro tra un'auto e un camion: soccorsi mobilitati sulla A10 tra Albisola e Savona Scontro tra un'auto e un mezzo pesante intorno alle 11.30 sulla A10 tra Albisola Superiore e Savona, in direzione Francia, in prossimità dello svincolo per la città capoluogo. Sul posto è intervenuto il personale volontario ...

Mezzo pesante finisce in una cunetta: disagi lungo la Telesina anteprima24.it Incidente a Ranzanico, grave automobilista Scontro fra un'auto e un mezzo pesante sulla Statale 42 all'incrocio con la Provinciale 40 Schianto questa mattina poco prima delle 10 a Ranzanico, nella Bergamasca. L'incidente è avvenuto sulla Stata ...

Cercola, stangata per ditta: il loro mezzo sversava rifiuti illegalmente CERCOLA – Nei giorni scorsi l’esercito è intervenuto su inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nel comune di Giugliano in Campania (Na), Villa Literno ...

E' stato l'automobilista che seguiva il camion a notare che a ogni curva si sentivano bott i sulle porte in alluminio, oltre che voci quando ilsi fermava agli incroci. Nel rimorchio c'...Scontro tra un'auto e unintorno alle 11.30 sulla A10 tra Albisola Superiore e Savona, in direzione Francia, in prossimità dello svincolo per la città capoluogo. Sul posto è intervenuto il personale volontario ...Scontro fra un'auto e un mezzo pesante sulla Statale 42 all'incrocio con la Provinciale 40 Schianto questa mattina poco prima delle 10 a Ranzanico, nella Bergamasca. L'incidente è avvenuto sulla Stata ...CERCOLA – Nei giorni scorsi l’esercito è intervenuto su inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nel comune di Giugliano in Campania (Na), Villa Literno ...