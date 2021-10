(Di martedì 19 ottobre 2021) Quasi quasimedita la crisi, e Giorgialo spinge a farla. Senza insistere troppo, sennò magari lui - per non dare l'impressione di assecondarla - s'irrigidisce....

Advertising

rotre54 : La #Polonia va espulsa o messa alla fame. La fine che meriteremo anche noi con #Meloni e #Salvini. Intanto… - MaurizioVr46 : @Agenzia_Ansa Il Centrodestra ha Avuto quello che si Meritava! … ma avrà imparata la Lezione?!? ???? Non Credo… vist… - infoitinterno : Governo, cosa succede adesso? Meloni sfida la Lega: esca da questo governo. Lo strappo tenta Salvini - infoitinterno : Meloni sfida la Lega: esca da questo governo. Lo strappo tenta Salvini - Gazzettino : Meloni sfida la Lega: esca da questo governo. Lo strappo tenta Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni sfida

Insomma il tonfo elettorale apre una sorta di congresso nel centrodestra con la, assai insoddisfatta del risultato, che imputa il flop alla presenza della Lega nella maggioranza di governo. '...... la leader di FdI ha chiesto un vertice in settimana per "chiarire la linea politica," ela ... che ha spinto Salvini ea preoccuparsi quasi più di non far vincere troppo l'altro, invece di ...Quella che si è abbattuta in questi mesi sul leader della Lega Matteo Salvini è la tempesta perfetta: il crollo nei sondaggi, la ridotta agibilità ...La leader di Fratelli d’Italia chiede un vertice politico con gli alleati già in settimana. Salvini vuole cambiare agenda. Berlusconi e l’ipotesi di una “maggioranza Ursula” con dentro anche pezzi del ...