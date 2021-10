Mbda Italia aderisce al progetto NO.W! No Waste contro lo spreco alimentare (Di martedì 19 ottobre 2021) Mbda Italia è entrata nel gruppo di aziende che aderiscono a No.W., il progetto contro lo spreco organizzato dalla piattaforma ThinkAbout L’annuncio è arrivato nel corso della settimana dedicata al settore alimentare e a ridosso della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla FAO. Il progetto dell’azienda Italiana è un ulteriore segnale di come piccole e grandi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 19 ottobre 2021)è entrata nel gruppo di aziende che aderiscono a No.W., illoorganizzato dalla piattaforma ThinkAbout L’annuncio è arrivato nel corso della settimana dedicata al settoree a ridosso della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla FAO. Ildell’aziendana è un ulteriore segnale di come piccole e grandi L'articolo proviene da Consumatore.com.

