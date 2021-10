Mattel annuncia la prima versione maschile di Barbie sirena | il tritone Ken

(Di martedì 19 ottobre 2021)non aveva ancora figure maschili nella sua collezione marina, la Signature Collection. La nuova, Ken Merman (in inglese la contropartediMermaid), in italiano Ken re degli Oceani è stata a lungo attesa dai fan. Ken re degli Oceani si presenta come un elegante re marino con una coda tempestata di scaglie rosa iridiscenti e pinne azzurre sulle braccia. Sul petto nudo le conchiglie intrecciate a mo’ di armatura e fermacapelli luccicanti sulla lunga chioma castana. Questa bambola è la vincitrice del voto popolare dei fan: infatti, l’anno scorso l’azienda ha indetto un sondaggio per chiedere ai fan quale nuovadovesse aggiungersi alla collezione. La grande maggioranza dei voti è andata alladi ...

Infatti, a settembre 2020 la ricercatrice annuncia che AstraZeneca si è fatta carico della ... Nelle ultime settimane, la casa produttrice di giocattoli Mattel ha creato una bambola Barbie con le sue ...
Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) e Ubisoft annunciano che The Call of Yara, l'ultimo DLC per il popolare videogioco di UNO, è ora disponibile in tutto il mondo. Ispirato all'isola paradisiaca tropicale di Y ...
Mattel annuncia la nascita del primo 'sirenetto' della propria collezione marina: è un Ken con la coda di pesce ricoperta di squame rosa, ...