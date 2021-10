Mastella rilancia | “Farò un mio movimento nazionale | Perifano come Trump”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Inizia e finisce con un ‘Grazie a tutti’ la prima conferenza stampa del-bis. Il primo cittadino, ha riunito presso il comitato elettorale di Viale Aldo Moro giornalisti, neoeletti e simpatizzanti, affiancato in postazione dalla moglie, la senatrice Sandra Lonardo, il consigliere regionale Luigi Abbate e il presidente della Provincia Antonio Di Maria. Più rilassato e con un tono comunque duro nei confronti degli avversari, ha tirato fuori le ultime stilettate manco fosse ancora in campagna elettorale. “sono gli unici nella storia democratica a non aver fatto gli auguri ai loro competitor – ha esordito– in una giornata in cui ho ricevuto auguri di politici (De Luca, Manfredi, Decaro, perfino Casini) e personaggi dello spettacolo (Pozzetto e Banfi ...

'Ho vinto solo contro tutti, come Mario contro Silla' commenta a caldo Clemente, il cui ... 14enne muore dopo essere caduto in una vasca di depurazione Serie A: la Juventus vince e si,...E poila possibilità di brogli nelle urne 'segnaleremo l'utilizzo di orologi digitali per ... 'La ditta ha chiarito - prosegue- ed è assurdo che contro di noi specula chi per anni non ...Clemente Mastella prova a rilanciare il centro, Carlo Calenda dice subito 'no'. "La mia opinione è quella che va rilanciato il centro e spero che anche Calenda e Renzi facciano la loro parte a livello ...Scrive il coodinamento politico di “Sannio Libero”: ‘Sannio Libero’: “La vittoria al ballottaggio di Clemente Mastella e della coalizione a sostegno, che al primo turno ha raggiunto numeri molto impor ...