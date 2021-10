Mastella e il grande centro | invito a Calenda che lo gela | “Anche no”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Credo sia il momento di costruire una livello nazionale per le prossime elezioni politiche, magari con dentro Italia Viva e Azione di Carlo. Spero cheloro facciano la loro parte”. Si era espresso così Clementequalche minuto dopo l’ufficialità della sua rielezione a sindaco di Benevento, ma a distanza di 24 ore è arrivato il primo secco rifiuto. Carlo, infatti, nel rilanciare le dichiarazioni del primo cittadino beneventano ha commentato laconicamente su Twitter rispondendo alla proposta con un secco “no”. Una bocciatura netta a quanto ipotizzato dall’ex guardasigilli in prospettiva ‘politiche’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

