Massimo Giletti si è fratturato il naso | il conduttore racconta la dinamica dell’incidente in un video

Piccolo incidente di percorso per Massimo Giletti, apparso in video con una vistosa medicazione al naso a poche ore dalla nuova puntata di Non è l'Arena. Il conduttore ha brevemente spiegato la situazione, parlando di una frattura al naso per poi anticipare i contenuti del nuovo appuntamento con il programma di La7. Segno che, nonostante il brutto colpo subito, mercoledì sera andrà regolarmente in onda.

La7tv : #intanto Massimo Giletti annuncia un'inchiesta sulle cooperative sociali a Salerno. @nonelarena domani sera dalle 21.15.

Il giornalista televisivo e imprenditore triveresesi è rotto il naso giocando a calcio. E' stato lui stesso a raccontare l'accaduto in un video. "Qualcuno di voi dirà: che ti è successo? Gioco ancora a calcio, ci si può ancora ...Brutto incidente per, che si è mostrato in un video su Facebook col naso completamente fasciato. Nulla di preoccupante però. Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, è rimasto vittima di un ...Massimo Giletti è apparso in video con vistosi cerotti al naso, spiegando di essere incappato in una dolorosa frattura. Il conduttore racconta la dinamica del fatto Noi e i nostri fornitori archiviamo ...Massimo Giletti si è mostrato con il naso rotto in un video, spiegando cosa gli è successo: ecco le sue parole ed il racconto.