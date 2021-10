Massimo Giletti | naso rotto per il conduttore | cosa è successo – VIDEO

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ildi Non è l’arena si è mostrato con il. È stato lui stesso a chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente: ecco il racconto del giornalista ed ilha dato delle notizie sensazionali riguardo il suo programma Non è l’arena, che andrà in onda il 20 L'articolo proviene da Inews.it.

Brutto incidente per, che si è mostrato in un video su Facebook col naso completamente fasciato. Nulla di preoccupante però. Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, è rimasto vittima di un ...Nuovo appuntamento domani, mercoledì 20 ottobre, con "Non è l'Arena" il programma diin onda in diretta alle 21.15 su La7. Cosa sta succedendo a Salerno? Uomini molto vicini al governatore della Regione Vincenzo De Luca sono al centro di un'inchiesta sui presunti ...Massimo Giletti andrà in onda con il naso fratturato a Non è L’arena. Il conduttore aha anticipato via social i temi caldi della puntata di mercoledì 20 ottobre Giletti, spiegando quindi che sarà rego ...Il giornalista biellese Massimo Giletti si è rotto il naso giocando a calcio. E’ stato lui stesso a raccontare l’accaduto in un video. “Qualcuno di voi dirà: che ti è successo Massimo? Gioco ancora a ...