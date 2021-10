Mascherine cinesi, la versione di Arcuri ai pm: “Offerte da politici che poi mi attaccavano in tv. Benotti? La sua era la proposta migliore” (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è Massimo Mallegni, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, che “mandò un’offerta per Mascherine KFN4 con consegna in Corea al prezzo di 0,80 euro cadauno (…) per poi, non essendo stato sottoscritto il contratto, diventare ospite fisso di trasmissioni televisive”. Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia (ai tempi in FI): una volta “non ottenuti i contratti, inizia una schiera di interrogazioni parlamentari”. Ancora, l’ex presidente della Camera Irene Pivetti e Mattia Mor, deputato di Italia viva, che “ha presentato l’offerta di due signori cinesi per Mascherine chirurgiche al prezzo unitario di 55 centesimi, con consegna in Cina escluso il prezzo del trasporto”. Sono alcuni tra i nomi tirati fuori dall’ex commissario Domenico Arcuri durante l’interrogatorio di sabato di fronte ai pm di Roma Gennaro Varone e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è Massimo Mallegni, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, che “mandò un’offerta perKFN4 con consegna in Corea al prezzo di 0,80 euro cadauno (…) per poi, non essendo stato sottoscritto il contratto, diventare ospite fisso di trasmissioni televisive”. Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia (ai tempi in FI): una volta “non ottenuti i contratti, inizia una schiera di interrogazioni parlamentari”. Ancora, l’ex presidente della Camera Irene Pivetti e Mattia Mor, deputato di Italia viva, che “ha presentato l’offerta di due signoriperchirurgiche al prezzo unitario di 55 centesimi, con consegna in Cina escluso il prezzo del trasporto”. Sono alcuni tra i nomi tirati fuori dall’ex commissario Domenicodurante l’interrogatorio di sabato di fronte ai pm di Roma Gennaro Varone e ...

