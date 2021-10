Marvel: Kevin Feige spiega il perché dello slittamento dei film della Fase 4 (Di martedì 19 ottobre 2021) Kevin Feige giustifica i cambiamenti nelle uscite dei titoli di punta Marvel e Disney smentendo che la causa sia ancora l'emergenza sanitaria. Poche ore fa i Marvel Studios e la Disney hanno annunciato il rinvio dell'uscita di quasi tutti i titoli in lista. A far slittare le uscite stavolta non è l'emergenza sanitaria, ma un cambiamento nei programmi di produzione, come ha annunciato il capo di Marvel Kevin Feige. Kevin Feige ha motivato lo slittamento dell'uscita di titoli come Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Indiana Jones 5 dichiarando a Variety: "Si tratta di cambiamenti di produzione, dato che abbiamo così tanti slot possiamo semplicemente cambiare slot. Tutti gli slot ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)giustifica i cambiamenti nelle uscite dei titoli di puntae Disney smentendo che la causa sia ancora l'emergenza sanitaria. Poche ore fa iStudios e la Disney hanno annunciato il rinvio dell'uscita di quasi tutti i titoli in lista. A far slittare le uscite stavolta non è l'emergenza sanitaria, ma un cambiamento nei programmi di produzione, come ha annunciato il capo diha motivato lodell'uscita di titoli come Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Indiana Jones 5 dichiarando a Variety: "Si tratta di cambiamenti di produzione, dato che abbiamo così tanti slot possiamo semplicemente cambiare slot. Tutti gli slot ...

