Marvel e l’uomo misterioso che consegna le sceneggiature di notte (Di martedì 19 ottobre 2021) Il titolo potrebbe sembrare ironico e strampalato ma a quanto pare succede davvero. È stato infatti svelato che le sceneggiature Marvel vengono consegnate agli attori di notte, e ad occuparsene è un misterioso uomo con l’impermeabile. Sicuramente un modo strano per mantenere la segretezza, ma a quanto pare efficace. Marvel ed il suo “agente segreto” delle sceneggiature A rivelare questa bizzarra curiosità è Lauren Ridloff, attrice protagonista dell’imminente film Eternals, in cui indosserà i panni di Makkari. Lo ha raccontato in un intervista per Elle, rivelando un retroscena che ha del comico. Queste le sue parole: “Hanno un uomo con l’impermeabile, e non me lo sto inventando, che è venuto a casa mia di notte con le nuove pagine della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Il titolo potrebbe sembrare ironico e strampalato ma a quanto pare succede davvero. È stato infatti svelato che levengonote agli attori di, e ad occuparsene è unuomo con l’impermeabile. Sicuramente un modo strano per mantenere la segretezza, ma a quanto pare efficace.ed il suo “agente segreto” delleA rivelare questa bizzarra curiosità è Lauren Ridloff, attrice protagonista dell’imminente film Eternals, in cui indosserà i panni di Makkari. Lo ha raccontato in un intervista per Elle, rivelando un retroscena che ha del comico. Queste le sue parole: “Hanno un uomo con l’impermeabile, e non me lo sto inventando, che è venuto a casa mia dicon le nuove pagine della ...

