Marotta risponde alla frecciatina di Bonucci: le parole (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel prepartita tra Inter e Sheriff Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha risposto alle parole di Leonardo Bonucci. Proprio quest’ultimo, nel pomeriggio, avrebbe detto che lo scudetto dell’anno scorso non è stato vinto dall’Inter ma perso dalla Juventus. Leonardo Bonucci, difensore della Juventus “In questo momento c’è grande stress agonistico tra competizioni di club e nazionali. Leo è molto abile, questa sua affermazione non può fare altro che stimolarci maggiormente. Le difficoltà in Champions? Non abbiamo ancora fatto gol, è vero, ma le caratteristiche della nostra squadra sono offensive, in campionato siamo la squadra più prolifica. L’avversario di stasera è particolare, servirà un atteggiamento tattico offensivo e poi vedremo anche cosa faranno gli avversari” TI PUÒ ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel prepartita tra Inter e Sheriff Beppe, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha risposto alledi Leonardo. Proprio quest’ultimo, nel pomeriggio, avrebbe detto che lo scudetto dell’anno scorso non è stato vinto dall’Inter ma perso dJuventus. Leonardo, difensore della Juventus “In questo momento c’è grande stress agonistico tra competizioni di club e nazionali. Leo è molto abile, questa sua affermazione non può fare altro che stimolarci maggiormente. Le difficoltà in Champions? Non abbiamo ancora fatto gol, è vero, ma le caratteristiche della nostra squadra sono offensive, in campionato siamo la squadra più prolifica. L’avversario di stasera è particolare, servirà un atteggiamento tattico offensivo e poi vedremo anche cosa faranno gli avversari” TI PUÒ ...

