Marotta ottimista sul rinnovo di Brozovic: 'Vuole restare, come Lautaro e Barella' (Di martedì 19 ottobre 2021) "Brozovic? La questione rinnovi non rappresenta un problema, all'Inter devono rimanere solo i giocatori che vogliono restare con noi. Brozovic ha manifestato questa volontà come Lautaro e Barella: ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) "? La questione rinnovi non rappresenta un problema, all'Inter devono rimanere solo i giocatori che voglionocon noi.ha manifestato questa volontà: ...

Advertising

sportli26181512 : Marotta ottimista sul rinnovo di Brozovic: 'Vuole restare, come Lautaro e Barella': Marotta ottimista sul rinnovo d… - Gazzetta_it : Inter, Marotta ottimista sul rinnovo di #Brozovic: 'Vuole restare, come Lautaro e Barella' #UCL - tucutolauti : @pap1pap Marotta ultimamente è ottimista (quando c'erano problemi a febbraio lo disse chiaramente). Non so se dipenda dagli arabi o altro. -