Maria | figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo | “Ci ha riempito la vita”

Maria è il nome della figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: la bambina è nata il 14 febbraio del 2013, dopo momenti di sofferenza per la coppia che tanto la desiderava. Oggi Maria ha otto anni ed i suoi genitori la amano alla follia. Maria è la figlia delle celebre coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Nata nel giorno di San Valentino – il 14 febbraio 2013 – Maria è arrivata dopo un momento di sofferenza per i genitori che da tempo desiderava di avere una figlia e, per questo motivo, è stata definita dalla madre Carmen come "un dono di Dio".

