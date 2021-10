Marco Russo, il neo sindaco di Savona: “La città è ottimista, questa è la vittoria di una politica che sa emozionare” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Terrò per me la delega alla pulizia. Nella nostra coalizione i partiti sono andati a braccetto con il civismo” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 19 ottobre 2021) “Terrò per me la delega alla pulizia. Nella nostra coalizione i partiti sono andati a braccetto con il civismo”

gennaromigliore : A #Savona grande risultato di Marco Russo e della lista Riformiamo Savona, che vola al 9%. I riformisti uniti sono… - ItaliaViva : A #Savona il centrosinistra alleato ai #riformisti riesce a compiere l’impresa di strappare il Comune alla destra.… - giorgio_gori : Sono felice per #Roma e Roberto Gualtieri, per #Torino e Stefano Lo Russo, per #Varese e Davide Galimberti, per… - Paoletto003 : RT @ItaliaViva: A #Savona il centrosinistra alleato ai #riformisti riesce a compiere l’impresa di strappare il Comune alla destra. Quello d… - rosarioT1970 : RT @gennaromigliore: A #Savona grande risultato di Marco Russo e della lista Riformiamo Savona, che vola al 9%. I riformisti uniti sono dec… -